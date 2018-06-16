Определился последний участник чемпионата Испании по футболу в сезоне-2018/19

«Вальядолид» стал последним, 20-м клубом, обеспечившим себе участие в элитном дивизионе чемпионата Испании по футболу в сезоне-2018/19.

Повышение в классе клуб завоевал в плей-офф второго по значимости дивизиона испанского чемпионата, по сумме двух матчей обыграв «Нумансию» со счётом 4:1.

Из высшего дивизиона испанского чемпионата «Вальядолид» вылетел в 2014 году. Лучшим результатом коллектива в элите является четвёртое место турнирной таблицы в сезоне-1962/63.

Ранее сообщалось, что «Реал» представил испанского специалиста Хулена Лопетеги в качестве нового главного тренера команды.