Определился последний участник чемпионата Испании по футболу в сезоне-2018/19

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«Вальядолид» стал последним, 20-м клубом, обеспечившим себе участие в элитном дивизионе чемпионата Испании по футболу в сезоне-2018/19.
Определился последний участник чемпионата Испании по футболу в сезоне-2018/19
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Повышение в классе клуб завоевал в плей-офф второго по значимости дивизиона испанского чемпионата, по сумме двух матчей обыграв «Нумансию» со счётом 4:1.

Из высшего дивизиона испанского чемпионата «Вальядолид» вылетел в 2014 году. Лучшим результатом коллектива в элите является четвёртое место турнирной таблицы в сезоне-1962/63.

Ранее сообщалось, что «Реал» представил испанского специалиста Хулена Лопетеги в качестве нового главного тренера команды.

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