СМИ: Экс-тренер «Наполи» Сарри может возглавить «Челси» 18 июня

Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри может возглавить лондонский «Челси» 18 июня.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Il Mattino.

Итальянский специалист определился со своим тренерским штабом, который будет ему помогать в новом клубе.

Спортивным директором «Челси» станет экс-нападающий сборной Италии и лондонского клуба Джанфранко Дзола.

Ранее СМИ сообщали, что английский футбольный клуб «Челси» решил отказаться от приглашения на пост главного тренера команды бывшего наставника «Наполи» Маурицио Сарри.