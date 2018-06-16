СМИ: Экс-тренер «Наполи» Сарри может возглавить «Челси» 18 июня

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Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри может возглавить лондонский «Челси» 18 июня.
СМИ: Экс-тренер «Наполи» Сарри может возглавить «Челси» 18 июня
  • © Maurizio Borsari
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Il Mattino.

Итальянский специалист определился со своим тренерским штабом, который будет ему помогать в новом клубе.

Спортивным директором «Челси» станет экс-нападающий сборной Италии и лондонского клуба Джанфранко Дзола. 

Ранее СМИ сообщали, что английский футбольный клуб «Челси» решил отказаться от приглашения на пост главного тренера команды бывшего наставника «Наполи» Маурицио Сарри.

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