СМИ: Экс-тренер «Наполи» Сарри может возглавить «Челси» 18 июня
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Il Mattino.
Итальянский специалист определился со своим тренерским штабом, который будет ему помогать в новом клубе.
Спортивным директором «Челси» станет экс-нападающий сборной Италии и лондонского клуба Джанфранко Дзола.
Ранее СМИ сообщали, что английский футбольный клуб «Челси» решил отказаться от приглашения на пост главного тренера команды бывшего наставника «Наполи» Маурицио Сарри.