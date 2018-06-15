Жуков прокомментировал решение Дворковича баллотироваться в президенты ФИДЕ
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«Честно говоря, для меня это неожиданная новость. Но Дворкович — достойный кандидат на этот пост. Он хорошо известен шахматному миру, любит шахматы, его отец был известным шахматным деятелем в России, Аркадий входил в руководство Российской шахматной федерации (РШФ)», — приводит слова Жукова ТАСС.
Ранее стало известно, что Дворкович будет баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации.