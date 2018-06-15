Дворкович будет баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации
- © Global Look Press
«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост главы FIDE после консультаций с руководством страны, Федерацией шахмат России и международным шахматным сообществом», — приводит слова Дворковича РИА Новости.
Он отметил, что мотивом для такого решения стала текущая ситуация, сложившаяся в мировых шахматах.
«Очевидно, что ФИДЕ нуждается в развитии. Я достаточно хорошо знаком с ситуацией в шахматном мире и обладаю необходимыми компетенциями, чтобы принести пользу федерации и мировым шахматам», — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России поддержит Кирсана Илюмжинова на выборах главы ФИДЕ.