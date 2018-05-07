Федерация шахмат России поддержит Илюмжинова на выборах главы ФИДЕ

Федерация шахмат России поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

6 мая прошло заседание Наблюдательного совета, во время которого Илюмжинов представил свою программу и команду.

Из 19 присутствовавших членов Набсовета 11 проголосовали «за» кандидатуру Илюмжинова, «против» — 0, «воздержались» — 8.

Ранее сообщалось, что россиянин Карякин сохранил девятое место в рейтинге ФИДЕ.