Федерация шахмат России поддержит Илюмжинова на выборах главы ФИДЕ
Федерация шахмат России поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Об этом сообщает пресс-служба организации.
6 мая прошло заседание Наблюдательного совета, во время которого Илюмжинов представил свою программу и команду.
Из 19 присутствовавших членов Набсовета 11 проголосовали «за» кандидатуру Илюмжинова, «против» — 0, «воздержались» — 8.
Ранее сообщалось, что россиянин Карякин сохранил девятое место в рейтинге ФИДЕ.
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