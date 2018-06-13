«Манчестер Юнайтед» признан самым дорогим клубом в мире по версии Forbes

Английский «Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии издания Forbes.

Стоимость «красных дьяволов» оценили в $4,123 млрд. Отмечается, что в прошлогодней версии рейтинга стоимость «Манчестер Юнайтед», также занявшего первое место, составила $3,69 млрд.

Второе место занимает мадридский «Реал» — $4,088 млрд. На третьей строчке расположилась каталонская «Барселона», которую оценили в $4,064 млрд.

Российские клубы не вошли в топ-20 рейтинга.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.