Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
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- globallookpress.com
Издание оценило доход боксёра в $285 млн.
Второе место в рейтинге занял аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси — $111 млн. Тройку замкнул португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду — $108 млн.
В список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов года не вошла ни одна женщина, а также нет ни одного представителя России.
Ранее сообщалось, что ЦСКА занял первое место в рейтинге самых сыгранных футбольных клубов Европы.