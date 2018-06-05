Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

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Непобеждённый американский боксёр, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии издания Forbes.
Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
  • © Joel Marklund
  • globallookpress.com

Издание оценило доход боксёра в $285 млн.

Второе место в рейтинге занял аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси — $111 млн. Тройку замкнул португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду — $108 млн.

В список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов года не вошла ни одна женщина, а также нет ни одного представителя России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА занял первое место в рейтинге самых сыгранных футбольных клубов Европы.

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