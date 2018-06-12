Россиянки завоевали три золотые награды на ЧЕ по боксу в Болгарии

Россиянки Светлана Солуянова, Екатерина Пальцева и Мария Уракова завоевали золотые награды чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии.

В финальном поединке в весовой категории до 51 кг Солуянова взяла верх над представительницей Турции Бусе Чакироглу. Пальцева в весе до 48 кг нанесла поражение болгарке Севде Асеновой. Уракова победила турчанку Элиф Гюнери в финале весовой категории до 81 кг.

Дарья Абрамова, Анастасия Белякова, Ярослава Якушина и Кристина Ткачёва завоевали серебряные награды в категориях до 57, 60, 69 и свыше 81 кг соответственно.

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