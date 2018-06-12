Боксёр Дэвид Хэй завершил спортивную карьеру

Бывший чемпион мира по боксу британец Дэвид Хэй объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом сообщает Sky Sports.

В начале мая Хэй досрочно потерпел поражение от Тони Беллью, при этом трижды побывав в нокдаунах. 37-летний британец уступил второй раз подряд — в марте 2017 года он проиграл тому же Беллью.

Всего за профессиональную карьеру Хэй провёл 32 боя, одержал 28 побед (26 нокаутом) и потерпел четыре поражения.

В ноябре 2009 года Хэй стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации, победив по очкам россиянина Николая Валуева. В июле 2011-го британец решением судей проиграл украинцу Владимиру Кличко в поединке за титулы по пяти версиям.

Ранее бывший чемпион мира по боксу никарагуанец Рикардо Майорга объявил о завершении профессиональной карьеры.