Экс-чемпион мира по боксу Майорга завершил карьеру

Бывший чемпион мира по боксу Рикардо Майорга объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Когда я был ребёнком, то пообещал маме, что стану чемпионом мира по боксу», — приводит слова Майорги Boxing Scene.

Никарагуанец был чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полусредней и первой средней весовой категориях.

«Я считаю, что спорт — для молодых, а я уже не могу назвать себя молодым. Думаю, пришло время повесить перчатки на гвоздь и попрощаться с боксом. Я благодарен богу за овации зрителей и все трофеи, что я получил за свою карьеру», — сказал 44-летний Майорга.

За свою профессиональную карьеру в боксе 44-летний никарагуанец одержал 32 победы, из которых 26 нокаутом, потерпел 10 поражений и 1 бой закончил вничью.

В своём последнем бою Майорга проиграл россиянину Андрею Сироткину.