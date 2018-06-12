IWF частично восстановила в правах федерации тяжёлой атлетики трёх стран

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) частично восстановила в правах федерации Турции, Армении и Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба IWF, спортсмены из Турции смогут принимать участие в международных молодёжных соревнованиях с 11 июня, юниорских и взрослых соревнованиях — с 19 июня. Представителям Армении и Азербайджана позволено участвовать в молодёжных соревнованиях с 19 июня, юниорских и взрослых — с 19 августа.

Отмечается, что эти страны не имеют права организовывать соревнования и мероприятия под эгидой IWF, а также не могут принимать участие в конгрессе IWF с правом голоса.

В сентябре 2017 года IWF отстранила федерации России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии за неоднократные нарушения антидопиноговых правил спортсменами этих стран.

Ранее президент ФТАР рассказал, как российские тяжелоатлеты переживают текущее отстранение от соревнований.