Испанский баскетболист Газоль попал в больницу после падения с велосипеда

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Испании Пау Газоль попал в больницу после падения с велосипеда.

Как сообщает Mundo Deportivo, инцидент произошёл неподалёку от итальянского города Сиена, где Газоль проводит отпуск вместе со своей невестой Кэйтрин.

Отмечается, что проведённое обследование не выявило у 37-летнего баскетболиста серьёзных травм и спустя несколько часов он был выписан из больницы.

Газоль является чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы в составе сборной Испании, а также двукратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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