Мозгов назвал Леброна Джеймса лучшим баскетболистом современности

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» и сборной России Тимофей Мозгов назвал своего бывшего одноклубника Леброна Джеймса, форварда «Кливленд Кавальерс», лучшим баскетболистом современности.

«Я первый раз говорю это во всеуслышание: Леброн Джеймс — № 1. Дело не в Майкле Джордане и не в Уилте Чемберлене. Это моё личное мнение, я провёл сезон с ним бок о бок и знаю, как это. Но я никогда не играл с Майклом Джорданом и не могу оценить многие вещи. Могу только догадываться, как они решали вопросы в команде», — приводит слова Мозгова Sport24.

Россиянин выступал за «Кливенд» с 2015 по 2016 год и вместе с командой стал чемпионом НБА.

Ранее Мозгов рассказал, что в детстве родители запрещали ему играть в баскетбол.