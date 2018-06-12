Американский боксёр Уайлдер дал согласие на проведение до конца года боя с Джошуа
Поединок должен состояться в Великобритании, но американец настаивает на предложении провести бой в США и обещает для Джошуа повышенный гонорар.
«Предложение $50 млн для него за бой со мной в США всё ещё доступно. Сегодня я даже согласился на их условия — драться с Джошуа в Великобритании», — написал Уайлдер в своём Twitter.
В то же время первый номер рейтинга Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Александр Поветкин является обязательным претендентом на титул.
Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина, рассказал, что поединок с британцем Энтони Джошуа может пройти в Москве на стадионе «Лужники».