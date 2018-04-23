Промоутер Поветкина заявил, что бой с Джошуа может пройти на стадионе «Лужники»

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина, рассказал, что поединок с британцем Энтони Джошуа может пройти в Москве на стадионе «Лужники».

«Мы были бы довольны провести бой в Англии, так как у обоих боксёров там много поклонников. Конечно, можно провести бой в России. Стадион «Лужники» недавно был реконструирован, это легендарная арена, и он способен принять бой такого масштаба. Также мы рассматриваем вариант с боем в США», — приводит слова Рябинского Sky Sports.

Ранее Рябинский заявил, что у Джошуа есть только два способа провести поединок с Денотеем Уайлдером, а не с Поветкиным.

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