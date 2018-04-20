Рябинский: у Джошуа есть только два способа провести поединок с Уайлдером, а не с Поветкиным

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина, прокомментировал информацию о том, что Энтони Джошуа может провести поединок с Деонтеем Уайлдером.

«В прессе могут ходить какие угодно разговоры, но у Джошуа есть два способа провести поединок с Уайлдером, а не с Поветкиным: либо договориться с нами, либо снять с себя пояс WBA», — рассказал Рябинский RT.

Ранее сообщалось, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) приказала Джошуа начать переговоры о проведении боя с Поветкиным.