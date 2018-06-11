Овечкин написал открытое письмо с благодарностью родственникам, партнёрам и фанатам

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который в составе команды завоевал Кубок Стэнли, написал открытое письмо.

«Прошло 13 лет, и теперь я и мои парни — обладатели Кубка Стэнли. Хочу сказать спасибо Джорджу Макфи и всем скаутам, которые помогали выбрать меня на драфте. Теду Леонсису, который вместе со своей семьёй позволил чувствовать себя здесь как дома. Всем своим партнёрам по команде, сотрудникам клуба. Но хочу рассказать, что я очень доволен и фанатами «Вашингтона»!» — написал Овечкин в Instagram.

Россиянин также поблагодарил свою семью, без которой, по его словам, он никогда не достиг бы трофея. Овечкин подчеркнул, что мать, отец и брат всегда верили в него и оказывали поддержку, а он чувствовал их энергию.

«Самое главное — меня продолжала поддерживать и любить моя жена Анастасия, которая делает это каждый день. Я тебя очень люблю! Теперь мы можем праздновать и запоминать этот момент на всю жизнь. Потому что это кубок!» — добавил Овечкин.

Ранее сообщалось, что Овечкин выложил фото, на котором он спит в обнимку с Кубком Стэнли.