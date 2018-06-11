Овечкин выложил фото, на котором он спит в обнимку с Кубком Стэнли

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал фотографии с Кубком Стэнли.

Овечкин на одной фотографии в Instagram обнимает супругу Анастасию и Кубок Стэнли, на второй спит вместе с главным трофеем Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин также выложил в истории Instagram видео, где он отдыхает вместе с российскими одноклубниками Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым.

Ранее на официальной странице «Вашингтон Кэпиталз» в Twitter было опубликовано видео, на котором показан день капитана команды Александра Овечкина с трофеем Кубка Стэнли.