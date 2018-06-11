Мхитарян считает, что переход в «Реал» или «Барселону» может погубить карьеру Головина

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян поделился мнением, стоит ли хавбеку ЦСКА и национальной команды России Александру Головину переходить в европейский клуб.

«В России меня постоянно спрашивают об этом. Если Головин действительно захочет уйти в европейский чемпионат, нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке», — приводит слова Мхитаряна РИА Новости.

Он отметил, что необходимо набираться опыта и быть готовым сделать второй шаг и перейти на более высокий и серьёзный уровень.

«Понятно, что все грезят о «Реале» или «Барселоне», но надо чётко понимать, что переход в клуб такого уровня может просто погубить игрока», — подчеркнул Мхитарян.

Ранее сообщалось, что «Милан» просмотрит Головина в матче ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия.