Мхитарян считает, что переход в «Реал» или «Барселону» может погубить карьеру Головина
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«В России меня постоянно спрашивают об этом. Если Головин действительно захочет уйти в европейский чемпионат, нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке», — приводит слова Мхитаряна РИА Новости.
Он отметил, что необходимо набираться опыта и быть готовым сделать второй шаг и перейти на более высокий и серьёзный уровень.
«Понятно, что все грезят о «Реале» или «Барселоне», но надо чётко понимать, что переход в клуб такого уровня может просто погубить игрока», — подчеркнул Мхитарян.
Ранее сообщалось, что «Милан» просмотрит Головина в матче ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия.