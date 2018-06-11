Стал известен предварительный календарь соревнований по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) представил предварительный календарь международных соревнований по фигурному катанию в сезоне-2018/19.

Основные соревнования, предложенные на сайте ISU:

— этап Гран-при, Кубок «Ростелекома» — Москва (Россия), 16—18 ноября;

— финал Гран-при — Ванкувер (Канада), 6—9 декабря;

— чемпионат Европы — Минск (Белоруссия), 21—27 января;

— чемпионат четырёх континентов — Колорадо-Спрингс (США), 4—10 февраля;

— чемпионат мира среди юниоров — Загреб (Хорватия), 4—10 марта;

— чемпионат мира — Сайтама (Япония), 18—24 марта;

— командный чемпионат мира — Токио (Япония), 10—14 апреля.

Ранее ISU предварительно утвердил места проведения чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию в сезоне-2020/21.