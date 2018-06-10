ISU утвердил места проведения чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию сезона-2020/21

Международный союз конькобежцев (ISU) предварительно утвердил места проведения чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

Как сообщает пресс-служба ISU, чемпионат мира пройдёт в столице Швеции Стокгольме, а чемпионат Европы примет хорватский Загреб.

Отмечается, что чемпионат мира среди юниоров по конькобежному спорту пройдёт в японском городе Хатинохе, а юниорский чемпионат мира по шорт-треку планируется провести в американском Солт-Лейк-Сити.

Ранее сообщалось, что конгресс ISU внёс изменения в правила фигурного катания.