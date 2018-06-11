СМИ: Буффон в ближайшие дни станет игроком ПСЖ

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в ближайшие дни станет игроком французского «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, руководство ПСЖ достигло принципиальной договорённости с 40-летним вратарём. Согласованию подлежат лишь несколько деталей.

ПСЖ официально объявит о переходе Буффона 12 или 13 июня. Контракт будет рассчитан на два года с зарплатой €7 млн за сезон.

Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал бывшего голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона на три еврокубковых матча.