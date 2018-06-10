Баскетболист Фридзон намерен отметить победу в Единой лиге ВТБ вместе с Овечкиным

Баскетболист московского ЦСКА Виталий Фридзон рассказал, что будет делать в ближайшие дни после победы в Единой лиге ВТБ.

«Впереди у меня десять дней отдыха. Отдохну от всего, отвлекусь», — цитирует Фридзона РИА Новости.

Он также признался, что намерен отметить победу в Единой лиге ВТБ вместе с российским капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, который стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.

«Буду ждать своего друга, Сашу Овечкина. Вместе с ним отметим и моё чемпионство, и его чемпионство. Мы давно не виделись с ним, соскучились уже», — заявил Фридзон.

Ранее баскетболист московского ЦСКА Серхио Родригес был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ.