Баскетболист ЦСКА Родригес стал самым ценным игроком «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ
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Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Награда MVP Финала Четырех достается... @SergioRodriguez 🏆#UNITEDF4pic.twitter.com/W4sWHL4V7i— VTB United League (@VTBUL) 10 июня 2018 г.
Родригес в полуфинале с санкт-петербургским «Зенитом» набрал 21 очко, сделал пять передач, четыре подбора и три перехвата, а в финале с «Химками» отличился 15 очками и восемью передачами.
Ранее московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.