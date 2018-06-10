Баскетболист ЦСКА Родригес стал самым ценным игроком «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ

Баскетболист московского ЦСКА Серхио Родригес признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Родригес в полуфинале с санкт-петербургским «Зенитом» набрал 21 очко, сделал пять передач, четыре подбора и три перехвата, а в финале с «Химками» отличился 15 очками и восемью передачами.

Ранее московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.