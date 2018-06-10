Феттель выиграл этап «Формулы-1» Гран-при Канады, Сироткин — 17-й

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель победил на седьмом этапе «Формулы-1» Гран-при Канады.

Второе место занял финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, тройку лучших замкнул голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

BREAKING: Sebastian Vettel scores his 50th career victory, and with it takes the lead of the championship! #CanadianGP 🇨🇦 #F1pic.twitter.com/CsedvRBgqf — Formula 1 (@F1) 10 июня 2018 г.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 17-е место.

Феттель одержал свою 50-ю победу в карьере на этапах «Формулы-1».

Ранее тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» Серж Ибака попытался сесть за руль болида «Макларен» во время седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.