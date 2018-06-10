Гиггз рассказал, как изменился футбол с момента его выступлений за МЮ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением о том, как изменился футбол со времени, когда он был действующим игроком.

«По сравнению с тем временем, когда я только начинал, наш вид спорта стал более популярным. Сегодня матчи показывают по телевизору едва ли не каждый день. И это замечательно. Кроме того, пресса намного пристальнее следит за футболистами. А благодаря появлению социальных сетей каждый подросток сегодня знает о нашей жизни практически всё. Игроки стали более открытыми и доступными для общения», — сказал Гиггз в беседе с корреспондентом RT.

Валлиец всю свою карьеру провёл в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 1990 по 2014 год.

Ранее Гиггз рассказал, за какими сборными на ЧМ-2018 будет следить пристальнее всего.