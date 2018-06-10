«Уфа» может подписать контракты с футболистами «Тосно»

Руководство футбольного клуба «Уфа» может пригласить в команду некоторых игроков прекратившего существование «Тосно» из Ленинградской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Сожалею о том, что «Тосно» добился высокого результата, завоевав Кубок России, и прекратил существование», — заявил Газизов.

Он также выразил сожаление из-за ситуации с пермским «Амкаром», который испытывает серьёзные проблемы с финансированием.

«Это наши соседи, и очень прискорбно, что в клубах возникла такая ситуация. В этих командах есть хорошие игроки. Естественно, мы смотрим на них и по кое-кому работаем», — отметил Газизов.

Ранее сообщалось, что эксперт прокомментировал прекращение существования футбольного клуба «Тосно».