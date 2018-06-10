«Уфа» может подписать контракты с футболистами «Тосно»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора клуба Шамиля Газизова.
«Сожалею о том, что «Тосно» добился высокого результата, завоевав Кубок России, и прекратил существование», — заявил Газизов.
Он также выразил сожаление из-за ситуации с пермским «Амкаром», который испытывает серьёзные проблемы с финансированием.
«Это наши соседи, и очень прискорбно, что в клубах возникла такая ситуация. В этих командах есть хорошие игроки. Естественно, мы смотрим на них и по кое-кому работаем», — отметил Газизов.
Ранее сообщалось, что эксперт прокомментировал прекращение существования футбольного клуба «Тосно».