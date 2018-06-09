Эксперт прокомментировал прекращение существования футбольного клуба «Тосно»

Экс-полузащитник «Зенита» и комментатор Алексей Стрепетов в беседе с Пятым каналом прокомментировал прекращение существования клуба «Тосно».

«Таких примеров, когда клубы заканчивали своё существование из-за (недостаточного. — RT) финансирования, очень много в российском футболе. И «Тосно» — один из них», — заявил он.

По словам эксперта, в своё время «Тосно» за очень короткий срок добрался до премьер-лиги, но, по всей видимости, руководство команды не смогло рассчитать финансовые возможности.

Как отметил Стрепетов, очень обидно просто так расставаться с любимой командой.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области появится новый футбольный клуб вместо расформированного «Тосно».