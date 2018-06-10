Агент рассказал об интересе клубов НБА к Шведу
«Я был в «Тревизо Кэмп», где собирались все генеральные менеджеры клубов НБА. Безусловно, меня спрашивали про Шведа и его контракт», — приводят слова Фимича «Известия».
Он отметил, что у игрока действующий контракт с «Химками».
«Закончится сезон, мы встретимся с руководством клуба и спокойно обсудим ситуацию. Полагаю, пока Лёша думает только о финале Единой лиги и том, как победить ЦСКА», — добавил агент.
Ранее Тимофей Мозгов оценил перспективы Шведа вернуться в НБА.