Стали известны обладатели индивидуальных наград баскетбольной Единой лиги ВТБ

На специальном гала-вечере Единая лига ВТБ назвала обладателей индивидуальных наград по итогам регулярного чемпионата сезона-2017/18.

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим снайпером признан защитник «Химок» Алексей Швед, набиравший в среднем 22,3 очка за матч.

Лучшим молодым игроком был признан 22-летний защитник эстонского «Калева» Айзея Бриско. Форвард «Нижнего Новгорода» Стеван Еловац получил приз за лучший перформанс сезона. Лучшим в защите был признан игрок «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин. Лучшим «шестым» игроком был признан защитник УНИКСа Джамар Смит.

Тренером года стал Димитрис Итудис, возглавляющий ЦСКА, а защитник армейцев Нандо де Коло был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Химки» и ЦСКА вышли в финал плей-офф Единой лиги ВТБ.