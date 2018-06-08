«Химки» обыграли УНИКС и вышли в финал Единой лиги ВТБ

Подмосковные «Химки» одержали победу над казанским УНИКСом в полуфинале плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 76:71.

Наибольшую результативность в матче показал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 36 очков.

В составе УНИКСа 23 очка в активе Джамара Смита, а Стефан Ласме оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов.

В финале, который состоится 10 июня, «Химки» сыграют с московским ЦСКА. УНИКС и «Зенит» в тот же день проведут матч за третье место.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ.