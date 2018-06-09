Баскетболист Мозгов ответил на вопрос о своём возможном возвращении в Европу

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» и сборной России Тимофей Мозгов ответил на вопрос о своём возможном возвращении в Европу.

«Было бы хорошо, если бы обстоятельства сложились таким образом, чтобы я мог играть. В «Бруклине» или в другой команде НБА. Это единственное, что мне нужно. Что касается Европы, то мыслей вернуться у меня нет», — приводят слова Мозгова «Известия».

Он отметил, что не понимает, почему перестал получать игровое время в своей нынешней команде.

«Но это решение главного тренера. Именно он в первую очередь несёт ответственность за результат. Попытался с ним поговорить, но вытянуть что-то вразумительное у меня не получилось», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс играл со сломанной рукой в финале НБА.