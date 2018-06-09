Леброн Джеймс играл со сломанной рукой в финале НБА

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Баскетболист «Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс сообщил, что играл с травмой правой руки в заключительных трёх матчах финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2017/18 с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я дал волю эмоциям и фактически играл в трех последних матчах со сломанной рукой», — приводит слова Джеймса ESPN.

По данным издания, Джеймс получил травму после удара рукой по доске в раздевалке «Кливленда» по завершении первого матча финальной серии, окончившимся поражением со счётом 114:124. Джеймс в той встрече набрал 51 очко.

Джеймс ходил с фиксирующей повязкой всё время, когда не тренировался и не играл. Информация о травме лидера «Кливленда» скрывалась, чтобы соперник не знал о преимуществе. Впервые Джеймс появился на публике с фиксатором на пресс-конференции после четвёртой игры.

Ранее баскетболист «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт стал самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф НБА в сезоне-2017/18.

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