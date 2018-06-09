СМИ: «Реал» сделает новое предложение Роналду по продлению контракта
«Реал» готов платить €25 млн плюс бонусы за завоёванные трофеи, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на радиостанцию Cadena Cope.
По данным источника, Роналду не согласен с новыми условиями, так как намерен зарабатывать не меньше аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара (оба получают больше €30 млн) в их клубах.
Ранее сообщалось, что португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял решение покинуть клуб.