Британский парламент предупредил об опасности кибератак со стороны ФСБ на девайсы болельщиков ЧМ-2018

Короткая ссылка
Наталья Корчмарек
В британском парламенте подняли тему якобы возможных кибератак со стороны российских спецслужб на компьютеры и другие девайсы болельщиков, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию. О таком предположении говорится в докладе комитета по иностранным делам, который исследовал, насколько опасным окажется мундиаль для британских фанатов.
Британский парламент предупредил об опасности кибератак со стороны ФСБ на девайсы болельщиков ЧМ-2018

    Как сообщается в докладе, возможность кибератак на электронные устройства в России со стороны ФСБ не исключают в МИД Великобритании и в Центре национальной компьютерной безопасности Великобритании.

    Ранее ведомство распространило заявление о том, что особенно небезопасной поездка на мундиаль в Россию может оказаться для темнокожих болельщиков, представителей нацменьшинств и ЛГБТ-сообщества, а также фанатов с азиатскими корнями.

    На чемпионат мира по футболу в России приедут до 10 тыс. британских болельщиков. Сборная Англии выступит в группе G, где сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Европа
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    ‡агрузка...
    Агрегатор новостей 24СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить