Британский парламент предупредил об опасности кибератак со стороны ФСБ на девайсы болельщиков ЧМ-2018

В британском парламенте подняли тему якобы возможных кибератак со стороны российских спецслужб на компьютеры и другие девайсы болельщиков, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию. О таком предположении говорится в докладе комитета по иностранным делам, который исследовал, насколько опасным окажется мундиаль для британских фанатов.

Как сообщается в докладе, возможность кибератак на электронные устройства в России со стороны ФСБ не исключают в МИД Великобритании и в Центре национальной компьютерной безопасности Великобритании.

Ранее ведомство распространило заявление о том, что особенно небезопасной поездка на мундиаль в Россию может оказаться для темнокожих болельщиков, представителей нацменьшинств и ЛГБТ-сообщества, а также фанатов с азиатскими корнями.

На чемпионат мира по футболу в России приедут до 10 тыс. британских болельщиков. Сборная Англии выступит в группе G, где сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.