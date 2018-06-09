Британский парламент предупредил об опасности кибератак со стороны ФСБ на девайсы болельщиков ЧМ-2018
Как сообщается в докладе, возможность кибератак на электронные устройства в России со стороны ФСБ не исключают в МИД Великобритании и в Центре национальной компьютерной безопасности Великобритании.
Ранее ведомство распространило заявление о том, что особенно небезопасной поездка на мундиаль в Россию может оказаться для темнокожих болельщиков, представителей нацменьшинств и ЛГБТ-сообщества, а также фанатов с азиатскими корнями.
На чемпионат мира по футболу в России приедут до 10 тыс. британских болельщиков. Сборная Англии выступит в группе G, где сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.