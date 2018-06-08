Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

Короткая ссылка
Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы возвращения в команду нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»
  • © Daisuke Nakashima
  • globallookpress.com

«Лично я хотел бы, чтобы Неймар вернулся в «Барселону». Это уникальный игрок. Но правда в том, что это крайне маловероятно. Было бы здорово, если бы он снова играл за нас. Я хотел бы видеть его в «Барселоне». Если он перейдёт в «Реал», то мне, честно говоря, это совсем не понравится», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Неймар, выступавший за «Барселону» на протяжении четырёх лет, в 2017 году перешёл в ПСЖ.

Ранее Хосеп Гвардиола рассказал, перейдёт ли Неймар в «Манчестер Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить