Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы возвращения в команду нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Лично я хотел бы, чтобы Неймар вернулся в «Барселону». Это уникальный игрок. Но правда в том, что это крайне маловероятно. Было бы здорово, если бы он снова играл за нас. Я хотел бы видеть его в «Барселоне». Если он перейдёт в «Реал», то мне, честно говоря, это совсем не понравится», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Неймар, выступавший за «Барселону» на протяжении четырёх лет, в 2017 году перешёл в ПСЖ.

Ранее Хосеп Гвардиола рассказал, перейдёт ли Неймар в «Манчестер Сити».