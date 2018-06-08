Российские футболистки проиграли сборной Англии в квалификации ЧМ-2019

Женская сборная России на своём поле потерпела поражение от национальной команды Англии в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2019 года, который пройдёт во Франции.

©Mike Kireev

globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе сборной Англии дубль оформила Джилл Скотт, ещё один гол в активе Никиты Паррис. Сборная России ответила голом Елены Даниловой. Российская команда после пяти матчей занимает третье место, набрав семь очков. Сборная Англии, сыгравшая шесть встреч, лидирует с 16 баллами. Следующим соперником россиянок станет команда Уэльса. Матч состоится 12 июня. Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу победила Казахстан в квалификации ЧМ-2019.