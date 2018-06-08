Российские футболистки проиграли сборной Англии в квалификации ЧМ-2019
- ©Mike Kireev
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе сборной Англии дубль оформила Джилл Скотт, ещё один гол в активе Никиты Паррис.
Сборная России ответила голом Елены Даниловой.
Российская команда после пяти матчей занимает третье место, набрав семь очков. Сборная Англии, сыгравшая шесть встреч, лидирует с 16 баллами.
Следующим соперником россиянок станет команда Уэльса. Матч состоится 12 июня.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу победила Казахстан в квалификации ЧМ-2019.