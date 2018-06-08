Российские футболистки проиграли сборной Англии в квалификации ЧМ-2019

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Женская сборная России на своём поле потерпела поражение от национальной команды Англии в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2019 года, который пройдёт во Франции.
Российские футболистки проиграли сборной Англии в квалификации ЧМ-2019
  • ©Mike Kireev
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Англии дубль оформила Джилл Скотт, ещё один гол в активе Никиты Паррис.

Сборная России ответила голом Елены Даниловой.

Российская команда после пяти матчей занимает третье место, набрав семь очков. Сборная Англии, сыгравшая шесть встреч, лидирует с 16 баллами.

Следующим соперником россиянок станет команда Уэльса. Матч состоится 12 июня.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу победила Казахстан в квалификации ЧМ-2019.

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