СМИ: Футболист Щенников пошёл на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, Щенников не рассматривал вариантов с продолжением карьеры в другом российском клубе, несмотря на очень выгодные в финансовом плане варианты.
Отмечается, что «Локомотива» не было среди команд, которые делали предложение Щенникову.
Новый контракт футболиста с армейцами рассчитан на пять лет.
Ранее сообщалось, что футболист Понтус Вернблум отказался переходить в «Зенит».