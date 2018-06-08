СМИ: Футболист Щенников пошёл на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, подписавший новый контракт с клубом, пошёл на понижение оклада и отверг интересные предложения от других российских команд.
СМИ: Футболист Щенников пошёл на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Щенников не рассматривал вариантов с продолжением карьеры в другом российском клубе, несмотря на очень выгодные в финансовом плане варианты.

Отмечается, что «Локомотива» не было среди команд, которые делали предложение Щенникову.

Новый контракт футболиста с армейцами рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что футболист Понтус Вернблум отказался переходить в «Зенит».

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