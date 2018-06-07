СМИ: Футболист Вернблум отказался переходить в «Зенит»
Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит».
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, сине-бело-голубые предлагали шведу контракт, однако тот заявил, что больше не хочет играть в России.
По окончании сезона-2017/18 Вернблум покинул ЦСКА, за который выступал с 2012 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется капитаном «Наполи» Гамшиком.
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