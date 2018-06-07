СМИ: Футболист Вернблум отказался переходить в «Зенит»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит».

Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, сине-бело-голубые предлагали шведу контракт, однако тот заявил, что больше не хочет играть в России.

По окончании сезона-2017/18 Вернблум покинул ЦСКА, за который выступал с 2012 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется капитаном «Наполи» Гамшиком.