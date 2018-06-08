Кержаков: Овечкин и до победы в Кубке Стэнли был великим
- РИА Новости
«Не могу сказать, что не пропускал ни одного матча, но все обзоры по утрам, безусловно, смотрел», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».
На вопрос, стал ли Овечкин величайшим из россиян в Национальной хоккейной лиге , Кержаков ответил, что капитан «Вашингтона» и до того был великим.
«Рано или поздно он всё равно бы его выиграл. Он всей своей карьерой заслужил титул. То, как он играл, какие вершины в индивидуальном плане ему покорялись... Конечно, рано или поздно он, как великий бомбардир, поднял бы над головой кубок», — подчеркнул Кержаков.
Он также призвал не забывать о вкладе в победу Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.
Ранее сообщалось, что Овечкин играл в финале Кубка Стэнли в нагруднике c эмблемой ярославского «Локомотива».