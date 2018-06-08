Кержаков: Овечкин и до победы в Кубке Стэнли был великим

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Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков прокомментировал завоевание Александром Овечкиным Кубка Стэнли в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз».
Кержаков: Овечкин и до победы в Кубке Стэнли был великим
  • РИА Новости

«Не могу сказать, что не пропускал ни одного матча, но все обзоры по утрам, безусловно, смотрел», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

На вопрос, стал ли Овечкин величайшим из россиян в Национальной хоккейной лиге , Кержаков ответил, что капитан «Вашингтона» и до того был великим.

«Рано или поздно он всё равно бы его выиграл. Он всей своей карьерой заслужил титул. То, как он играл, какие вершины в индивидуальном плане ему покорялись... Конечно, рано или поздно он, как великий бомбардир, поднял бы над головой кубок», — подчеркнул Кержаков.

Он также призвал не забывать о вкладе в победу Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

Ранее сообщалось, что Овечкин играл в финале Кубка Стэнли в нагруднике c эмблемой ярославского «Локомотива».

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