Супруга хоккеиста Овечкина ждёт ребёнка

Супруга игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина Анастасия Шубская ждёт ребёнка.

Об этом сообщает клубный журналист столичной команды Изабелль Хуршудян в Twitter.

По её словам, болельщики обладателей Кубка Стэнли по итогам сезона-2017/18 уже поздравили Овечкина и Шубскую с ожидаемым пополнением в семье.

Ранее мать Овечкина заявила, что её сын прославил российский хоккей победой в Кубке Стэнли.