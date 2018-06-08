Супруга хоккеиста Овечкина ждёт ребёнка
Супруга игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина Анастасия Шубская ждёт ребёнка.
Об этом сообщает клубный журналист столичной команды Изабелль Хуршудян в Twitter.
По её словам, болельщики обладателей Кубка Стэнли по итогам сезона-2017/18 уже поздравили Овечкина и Шубскую с ожидаемым пополнением в семье.
Ранее мать Овечкина заявила, что её сын прославил российский хоккей победой в Кубке Стэнли.
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