Мать Овечкина считает, что её сын прославил российский хоккей победой в Кубке Стэнли

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, мать российского хоккеиста Александра Овечкина Татьяна Овечкина поделилась впечатлениями от победы «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли.

«Я очень горда, что Саша в Америке прославляет нашу страну, наш хоккей, он заслуженно получил приз MVP. Пусть все знают, что наша страна богата хорошими хоккеистами, пускай у нас учатся и видят, как хорошо работают наши детские тренеры. В «Вашингтоне» играют и Женя Кузнецов, и Дима Орлов — все ребята хорошо себя проявляют», — приводит слова Овечкиной ТАСС.

Она отметила, что хоккеисты «Вашингтона» приложили все свои силы, мастерство, умение и душу, чтобы достичь победы, и поблагодарила всех болельщиков команды.

Ранее Овечкин прокомментировал победу в Кубке Стэнли.