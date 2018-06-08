Видеообзор празднования «Вашингтоном» победы в финале Кубка Стэнли

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3 и завоевал Кубок Стэнли.

У «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (27-я минута), Александр Овечкин (31-я), Деванте Смит-Пелли (50-я) и Ларс Эллер (53-я). В составе «Вегаса» отличились Нэйт Шмидт (30-я), Дэвид Перрон (33-я) и Райлли Смит (40-я минута).

Капитан столичного клуба Александр Овечкин, который впервые в своей карьере стал обладателем трофея, поднял кубок над головой.

Ранее стал доступен видеообзор пятого матча финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Вегас».