Видеообзор празднования «Вашингтоном» победы в финале Кубка Стэнли
У «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (27-я минута), Александр Овечкин (31-я), Деванте Смит-Пелли (50-я) и Ларс Эллер (53-я). В составе «Вегаса» отличились Нэйт Шмидт (30-я), Дэвид Перрон (33-я) и Райлли Смит (40-я минута).
Капитан столичного клуба Александр Овечкин, который впервые в своей карьере стал обладателем трофея, поднял кубок над головой.
Ранее стал доступен видеообзор пятого матча финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Вегас».