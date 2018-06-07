Правительство Ганы распустило футбольную федерацию из-за фильма о коррупции

Правительство Ганы приняло решение распустить футбольную ассоциацию страны (GFA) из-за документального фильма о коррупции в организации.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что фильм «Когда жадность и коррупция стали нормой», снятый журналистом Анасом Аремеяву Анасом, был показан 6 июня. Власти увидели его в прошлом месяце.

В фильме показывается, как президент GFA Квеси Ньянтакьи и другие чиновники организации берут взятки.

Ранее сообщалось, что президент Ганы призвал начать расследование в отношении главы футбольной федерации.