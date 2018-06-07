Правительство Пермского края выделит ФК «Амкар» 201 млн рублей на 2018 год

Министерство физической культуры и спорта Пермского края продолжит финансирование футбольного клуба «Амкар».

Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на заявление министерства.

«В 2018 году на субсидирование клубов из краевого бюджета заложен 361 млн рублей. Из них 201 млн предусмотрен на «Амкар», — говорится в заявлении.

Отмечается, что финансирование профессиональных клубов в Пермском крае осуществляется на паритетных условиях — 50/50.

«Кроме того, улучшается материально-техническая база. В Перми построен крытый футбольный манеж, где будут готовиться молодые футболисты, кадровый резерв для «Амкара», — подчёркивается в заявлении.

Также в Пермском крае была создана команда «Звезда», которая будет заявлена в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Ранее сообщалось, что болельщики «Амкара» обратились к Путину с просьбой помочь клубу.