Правительство Пермского края выделит ФК «Амкар» 201 млн рублей на 2018 год

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Министерство физической культуры и спорта Пермского края продолжит финансирование футбольного клуба «Амкар».
Правительство Пермского края выделит ФК «Амкар» 201 млн рублей на 2018 год
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Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на заявление министерства.

«В 2018 году на субсидирование клубов из краевого бюджета заложен 361 млн рублей. Из них 201 млн предусмотрен на «Амкар», — говорится в заявлении.

Отмечается, что финансирование профессиональных клубов в Пермском крае осуществляется на паритетных условиях — 50/50.

«Кроме того, улучшается материально-техническая база. В Перми построен крытый футбольный манеж, где будут готовиться молодые футболисты, кадровый резерв для «Амкара», — подчёркивается в заявлении.

Также в Пермском крае была создана команда «Звезда», которая будет заявлена в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Ранее сообщалось, что болельщики «Амкара» обратились к Путину с просьбой помочь клубу.

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