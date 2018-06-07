Болельщики «Амкара» обратились к Путину с просьбой помочь клубу

Пермская краевая общественная организация «Пермь Великая» написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь клубу.

Болельщики выступили с критикой в адрес руководства клуба, в частности президента Геннадия Шилова. Они считают ошибочным создание профессионального клуба на базе заводской команды.

«Мы считаем необходимым пересмотреть отношение к ОО «ФК Амкар», провести аудит предприятия, инициировать замену руководства, а также выставить чёткие и объективные параметры выполнения обязательств, возложенных на клуб», — приводится заявление «Перми Великой» в группе VK.

Объединение также отметило, что матчи «Амкара» имеют большое влияние на жизнь города и его жителей.

«Так уж получилось, что футбол — это небольшой праздник, который скрашивает будни серого заводского города. Не дайте нам после 15—40 уходить в подворотни», — заявила «Пермь Великая».

Ранее исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов рассказал о финансовой ситуации в клубе.