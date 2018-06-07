Стивенс встретится с Халеп в финале теннисного турнира «Ролан Гаррос»

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Стала известна пара финалисток теннисного турнира «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
Стивенс встретится с Халеп в финале теннисного турнира «Ролан Гаррос»
  • © Chen Yichen
  • globallookpress.com

Ими стали представительница Румынии Симона Халеп и американка Слоан Стивенс.

В полуфинале соревнований Халеп выиграла у испанки Гарбинье Мугурусы со счётом 6:1, 6:4, Стивенс одержала победу над соотечественницей Мэдисон Кис — 6:4, 6:4.

Финал женского турнира «Ролан Гаррос» состоится 9 июня.

Ранее сообщалось, что аргентинец Дель Потро обыграл Чилича и сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с Надалем.

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