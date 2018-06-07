Бывший наставник СКА и «Спартака» возглавил сборную Чехии по хоккею

Милош Ржига стал новым главным тренером сборной Чехии по хоккею.

Ржига заключил контракт на два года, сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Чехии.

59-летний специалист известен по работе с московским «Спартаком», подмосковным «Атлантом», санкт-петербургским СКА, омским «Авангардом».

Исполком ассоциации также утвердил Петра Недведа в качестве генерального менеджера национальной команды.

Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» назначил Андрея Скабелку новым главным тренером команды.