Бывший наставник СКА и «Спартака» возглавил сборную Чехии по хоккею
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Ржига заключил контракт на два года, сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Чехии.
59-летний специалист известен по работе с московским «Спартаком», подмосковным «Атлантом», санкт-петербургским СКА, омским «Авангардом».
Исполком ассоциации также утвердил Петра Недведа в качестве генерального менеджера национальной команды.
Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» назначил Андрея Скабелку новым главным тренером команды.