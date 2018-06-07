Бывший наставник СКА и «Спартака» возглавил сборную Чехии по хоккею

Короткая ссылка
Милош Ржига стал новым главным тренером сборной Чехии по хоккею.
Бывший наставник СКА и «Спартака» возглавил сборную Чехии по хоккею
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Ржига заключил контракт на два года, сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Чехии.

59-летний специалист известен по работе с московским «Спартаком», подмосковным «Атлантом», санкт-петербургским СКА, омским «Авангардом». 

Исполком ассоциации также утвердил Петра Недведа в качестве генерального менеджера национальной команды.

Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» назначил Андрея Скабелку новым главным тренером команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить