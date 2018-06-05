ХК «Барыс» назначил Скабелку главным тренером команды
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Скабелка подписал двухлетний контракт с «Барысом». В ближайшее время белорусский специалист намерен сформировать тренерский штаб.
Скабелка известен по работе в нижегородском «Торпедо», новосибирской «Сибири» и омском «Авангарде». Он сменил на посту наставника «Барыса» Галыма Мамбеталиева.
Ранее Герман Титов стал новым главным тренером клуба КХЛ — челябинского «Трактора».