ХК «Барыс» назначил Скабелку главным тренером команды

Короткая ссылка
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» назначил Андрея Скабелку новым главным тренером команды.
ХК «Барыс» назначил Скабелку главным тренером команды
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Скабелка подписал двухлетний контракт с «Барысом». В ближайшее время белорусский специалист намерен сформировать тренерский штаб.

Скабелка известен по работе в нижегородском «Торпедо», новосибирской «Сибири» и омском «Авангарде». Он сменил на посту наставника «Барыса» Галыма Мамбеталиева. 

Ранее Герман Титов стал новым главным тренером клуба КХЛ — челябинского «Трактора».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить