ХК «Барыс» назначил Скабелку главным тренером команды

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» назначил Андрея Скабелку новым главным тренером команды.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Скабелка подписал двухлетний контракт с «Барысом». В ближайшее время белорусский специалист намерен сформировать тренерский штаб.

Скабелка известен по работе в нижегородском «Торпедо», новосибирской «Сибири» и омском «Авангарде». Он сменил на посту наставника «Барыса» Галыма Мамбеталиева.

Ранее Герман Титов стал новым главным тренером клуба КХЛ — челябинского «Трактора».