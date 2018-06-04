Герман Титов стал новым главным тренером ХК «Трактор»

Герман Титов стал новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — челябинского «Трактора».

Контракт Титова с челябинским клубом рассчитан на два года, сообщает пресс-служба «Трактора».

В прошлом сезоне Титов работал в омском «Авангарде», до этого возглавлял московский «Спартак» и новокузнецкий «Металлург».

Ранее санкт-петербургский хоккейный клуб СКА объявил о назначении Ильи Воробьёва главным тренером команды.